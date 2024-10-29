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موقف عراقي رسمي بشأن الاعتداءات الصهيونية ضد منظمة الأونروا


صرّحت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، بان الكيان الصهيوني المحتل مارس شتى أنواع الاعتداءات ضد منظمة (الأونروا)، إذ ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، ان الحكومة العراقية تستنكر ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من إجراءات لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وما يمثله هذا التصرف من تطور خطير الأثر على الوضع الإنساني، وعرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف إن وكالة (الأونروا) التي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عاماً، مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، وأن حظر عملها من قبل الكيان الغاصب يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة.

وتابع، لقد مارس الكيان المحتل شتى أنواع الاعتداءات ضد منظمة (الأونروا)، واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبين مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدولية، ومخططه لإكمال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها بكلّ الصور البشعة في الأراضي المحتلة.

وطالبت الحكومة العراقية، المجتمع الدولي لأن ينتصف لإنسانيّته، وأن تتحمل كل دولة مسؤوليتها في ظل القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة بحسب ماذكره البيان.

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موقف عراقي رسمي بشأن الاعتداءات الصهيونية ضد منظمة الأونروا
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