سفير أمريكي سابق: إسرائيل لا تستطيع تحقيق الهزيمة الكاملة لـ"حماس" و"حزب الله" على أرض المعركة

قال السفير الأمريكي الأسبق لدى لبنان رايان كروكر، إن إسرائيل لا تستطيع تحقيق الهزيمة الكاملة لـ"حماس" و"حزب الله" على أرض المعركة، وهي "معرضة لخطر التورط في صراعات طويلة الأمد".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أوضح كروكر قائلا: "أعتقد أن الوزير بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن)، أعطى الإسرائيليين بعض النصائح الجيدة عندما قال لهم إنهم أنجزوا مهمتهم الرئيسية، والتي كانت تتمثل في القضاء على القيادة العليا لـ"حماس"، والقضاء فعليا على قدرتها على توجيه القوة إلى إسرائيل".

وأضاف كروكر: "هذه ستكون لحظة عظيمة، لحظة إعلان نهاية الأعمال العدائية، وإلا فإن الأمر سيستمر إلى اللانهاية".

وأردف السفير الأمريكي الأسبق: "لا أرى نهاية لهذه الأعمال العدائية سوى إعلان إسرائيل أنها حققت أهدافها وأن الوقت قد حان لوقف الأعمال العدائية. وهذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الرهائن".

وتعليقا على مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، صرح كروكر بالقول: "من الواضح أنها نقطة مهمة للغاية. أشبهها إلى حد ما بمقتل أسامة بن لادن على يد الولايات المتحدة في عام 2010. إنها مهمة للغاية من الناحية الرمزية"، على حد وصفه.

هذا ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي في غزة، فيما يتصدى "حزب الله" لتوغل الجيش الإسرائيلي في لبنان، ويطلق صواريخه ومسيّراته نحو مناطق مختلفة في إسرائيل.