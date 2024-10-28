الحرس الثوري الايراني يعلق على هجمات اسرائيل.. "الرد لا يمكن ان يتصوره المحتلون"

علق الحرس الثوري الايراني، على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، فجر يوم السبت الماضي، مؤكدا :" ان العواقب المريرة للجريمة الاسرائيلية لا يمكن أن يتصورها المحتلون".

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي في رسالة موجهة إلى القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية:" ان العمل غير المشروع وغير القانوني لنظام قتل الأطفال الصهيوني، والذي فشل بسبب جاهزية الدفاع الجوي الإيراني، يُظهر سوء تقدير تل أبيب وعجزها في ساحة المعركة".

وقدم سلامي تعازيه لموسوي على استشهاد 4 من قوات الجيش الإيراني، في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران./