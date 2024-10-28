الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1195 جنديا أوكرانيا والسيطرة على بلدة جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها سيطرت على بلدة تسوكورينو في دونيتسك، وقضت على 1195 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا، بأن قواتها تمكنت أيضا من تحسين مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات اللواء الميكانيكي الأوكراني 24، ولواء مشاة البحرية 142، ولواء الهجوم الجوي 5، في مناطق بلدات ديميتروف وألكساندر كالينوفو وبرافدوفكا وفيشنيفو في دونيتسك، كما تم صد 11 هجمة وتدمير7 مركبات و5 مدافع".

وأضافت ،أنه تم أيضا تدمير منظومة رادار تكتيكية وناقلة جند مدرعة وست شاحنات صغيرة".