بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ادلى بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية.

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

ووصف بايدن الأربعاء الماضي ترامب بأنه يمثل تهديدا للديمقراطية ويتعين إيقافه "سياسيا"، فيما أشار إلى أن زعماء العالم "مرعوبون" مما يمكن أن تفعله عودته إلى البيت الأبيض بالنسبة لـ"الحكم الديمقراطي" في جميع أنحاء العالم.