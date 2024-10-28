الصفحة الدولية

أتهمت ترامب بالفاشية.. هاريس تتلقى تحذيرًا من لجنة العمل السياسي


ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الإثنين (28 تشرين الأول 2024)، أنه تم تحذير المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس من أن اتهاماتها للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بالفاشية ليست مقنعة.

ونقلت الصحيفة عن رسائل البريد الإلكتروني من لجنة العمل السياسي "فيوتشر فوروارد" التابعة لهاريس.أن "اتهام ترامب بالفاشية ليس مقنعاً للغاية".

كما أوضحت لها مجموعة دعم هاريس أن اتهامات ترامب "بنقص القدرة والطاقة غير مبررة أيضا ولاتجدي نفعا".

وبدلا من ذلك، نُصحت هاريس بالتركيز أكثر على القضايا الاقتصادية والديموغرافية في خطاباتها الانتخابية.

ووصفت هاريس الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بأنه "فاشي". 

وأبدت خلال جلسة حوارية انتخابية من تنظيم شبكة "سي إن إن" الأربعاء قلقها من أن ترامب "يصير أكثر فأكثر غير متوازن"، ويسعى للحصول على "السلطة المطلقة".

من جهته اعتبر ترامب أن اتهامات هاريس له بالفاشية هو بسبب خسارتها السباق الانتخابي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
أتهمت ترامب بالفاشية.. هاريس تتلقى تحذيرًا من لجنة العمل السياسي
الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكن سنرد "بشكل مناسب" على الهجوم الإسرائيلي
وزير خارجية إيران يصرّح، تلقينا إشارات تخص الهجوم الإسرائيلي
شيراز تودع أول شهيدة ايرانية في طريق المقاومة
'الاسرائيليون' يصفون الضربة الاخيرة لإيران، بالمهزلة!
وزير الخارجية الإيراني : مشارکة أمريكا مع الكيان المحتل في خلق توتر المنطقة، واضح تماما
رئيس مجلس الشورى الاسلامي: الرد على عدوان الكيان الصهيوني أمر حتمي
السيد الخامنئي: الكيان الصهيوني أخطأ في الحسابات
عراقجي: لا تقيدنا حدود في الدفاع عن مصالح إيران ووحدة أراضيها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك