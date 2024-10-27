الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب لكن سنرد "بشكل مناسب" على الهجوم الإسرائيلي

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، (27 تشرين الأول 2024)، "سنرد بالشكل المناسب على اعتداء الكيان الصهيوني على إيران".

وذكر بزشكيان في تصريح صحفي: "سندافع عن حقوق الشعب وعن بلدنا وسنرد بشكل مناسب على العدوان الصهيوني ولن نتراجع أمام المعتدي".

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على إيران، فجر أمس السبت؛ ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الإثنين، اجتماعاً طارئاً بطلب من ايران التي أكدت "احتفاظها" في الرد على القصف الإسرائيلي.