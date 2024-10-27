وزير خارجية إيران يصرّح، تلقينا إشارات تخص الهجوم الإسرائيلي

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، بأن بلاده تلقت إشارات عصر الجمعة حول "الهجوم الإسرائيلي" الذي تم فجر السبت، إذ أوضح عراقجي أن "طهران تلقت إشارات عصر الجمعة بأنه من المحتمل أن تشن إسرائيل هجوما عليها".

وأضاف عراقجي "تبادلنا الرسائل مع عدة جهات قبل الهجوم وكنا في تنسيق مستمر مع قواتنا المسلحة".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت، اليوم الأحد، أن إيران تحتفظ بالحق في الرد على "العدوان الإجرامي الإسرائيلي".

وكانت طائرات إسرائيلية، قد قصفت فجر اليوم السبت، أهدافا عدة في طهران ومدن إيرانية أخرى، فيما أعلنت إيران نجاح أنظمة الدفاعات الجوية في التصدي لمحاولات استهداف مواقع عدة.