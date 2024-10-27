شيراز تودع أول شهيدة ايرانية في طريق المقاومة

شارکت جموع غفيرة من المواطنين الايرانيين في مراسم تشييع أول شهيدة ايرانية في طريق المقاومة.

واحتشد مئات الايرانيين في مدينة شيراز لتشييع جثمان الشهيدة معصومة کرباسي التي استشهدت مع زوجها رضا عواضة في لبنان.

وقد تم تشييع جثمان الشهيدة کرباسي في طهران، ثم في مشهد ووصل جثمانها الطاهر، صباح اليوم الی شيراز، حيث سيواری الثری هناک عند مرقد أحمد بن الامام موسی الکاظم المشهور بشاه جراغ.

وکانت الشهيدة كرباسي خريجة كلية الهندسة من جامعة شيراز وناشطة ثقافية وإعلامية، تزوجت من زميلها اللبناني شهيد رضا عواضة عام 2003، وكلاهما من النخبة الأكاديمية، ثم ذهبت إلى لبنان مع زوجها عام 2004.

واستشهدت معصومة كرباسي، في عملية غادرة نفذتها مسيرة اسرائيلية يوم 10 من أكتوبر، فأصبحت أول امرأة ايرانية تستشهد مع زوجها في طريق المقاومة، بلبنان.