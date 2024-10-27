وزير الخارجية الإيراني : مشارکة أمريكا مع الكيان المحتل في خلق توتر المنطقة، واضح تماما

قال وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي": إن الأميركيين قدموا ممراً جوياً لسلاح الجو الصهيوني والتجهيزات الدفاعية التي أرسلوها لهم مسبقاً تعتبر نوعاً من المشاركة في العمليات الأخيرة ونعتقد أن مشارکة أمريكا مع الكيان الصهيوني في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما.

وقال "عباس عراقجي" في مقابلة تلفزيونية صباح اليوم الأحد: منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى رسائل من دول مختلفة، وكذلك الكثير من البيانات التي صدرت والتي تضمنت إدانات واسعة سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن هذا هو أمر لافت للنظر حقًا.

وأضاف أن اليابان وإندونيسيا وماليزيا وجميع دول المنطقة وبعض الدول الأوروبية أدانت تصرفات الکیان الصهيوني وقال: إن مستوى الإدانة العالمية لهذه العملية العدوانية للکیان الصهيوني كان كبيرًا جدًا.