عراقجي: لا تقيدنا حدود في الدفاع عن مصالح إيران ووحدة أراضيها

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت، بأن بلاده "لا تضع لنفسها أية حدود في حماية مصالحها والدفاع عنها وعن وحدة أراضيها وشعبها"، حيث ذكرت وكالة "إرنا"مضيفة أن عراقجي شرح خلال الرحلات الإقليمية الأخيرة قدرة إيران على الدفاع والرد على من يعتزم مهاجمتها لمصلحة جهات خارجية.

وتأتي تصريحات عراقجي عقب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على إيران.

وفي ذات الصدد، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها للهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وأكدت حقها في الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة.

بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، إنه "هاجم بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران وذلك ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة"، إذ أكد في وقت باكر من صباح اليوم، "انتهاء عمليته" التي رد فيها الليلة الماضية على الضربة الإيرانية لإسرائيل بداية الشهر الجاري.

في حين أكدت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم" أن إيران مستعدة للرد على الاعتداء الإسرائيلي، حيث أوضح الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية تمكنت من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.

كما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الجيش أن حصيلة الشهداء جراء الهجوم الإسرائيلي ارتفعت إلى أربعة شهداء.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع أن "مزاعم إسرائيل حول ضربها 20 موقعا في إيران غير واقعية وتندرج في إطار الحرب النفسية"، مؤكدا أن "آثار الضربة الإسرائيلية كانت محدودة".