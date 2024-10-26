لا تتورطوا بهذه اللعبة.. أردوغان: إسرائيل تحاول بدعم غربي إشعال حرب إقليمية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بأن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، ومن الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه "اللعبة".

وقال الرئيس التركي يوم السبت في مدينة هطاي بجنوب البلاد: "أعرب عن تضامني مع جارتنا إيران والحكومة الإيرانية التي كانت هدفا للعدوان الإسرائيلي الليلة الماضية".

وأضاف أن "الحكومة الصهيونية في إسرائيل، بدعم من القوى الغربية، تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي"، مشيرا إلى أنهم "بمثل هذا الفكر، لعنة الله ستكون في انتظارهم (إسرائيل). ولا ينبغي لدول المنطقة أن تقع في لعبة إسرائيل هذه".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استكمال عملية "أيام الحساب" في الرد على إيران، وأنه هاجم منظومات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في إيران.