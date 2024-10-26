ايران تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن النفس ضد اي عدوان اجنبي

اكدت ايران حقها المشروع في الدفاع عن النفس ضد اي عدوان اجنبي .

وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان : " تعتبر ايران نفسها مؤهلة وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد الاعمال العدوانية الاجنبية، انطلاقا من حقها الاصيل في الدفاع عن النفس، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ".

واعربت عن تقديرها لجميع الدول المحبة للسلام في المنطقة وغيرها من الدول التي اعربت عن اشمئزازها ،وأدانت العمل العدواني الذي يقوم به النظام الإسرائيلي المحتل ، من خلال تفهمها للظروف الخطيرة القائمة.

وتابعت :" مما لا شك فيه أن استمرار الاحتلال والأعمال غير القانونية والجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني في المنطقة، وخاصة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والعدوان على لبنان الذي استمر في ظل الدعم العسكري والسياسي الشامل من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، هي السبب الرئيس للتوتر وانعدام الأمن في المنطقة"