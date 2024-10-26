أول تعليق للأمم المتحدة بعد "الهجمات الإسرائيلية" على إيران

اعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، عن قلقه من الهجمات الإسرائيلية على إيران

وقال غوتيريش، "قلقون بشدة من الهجمات الإسرائيلية على إيران وندين جميع أعمال التصعيد".

وجدد الدعوة لـ"وقف جميع الأعمال العسكرية بما في ذلك في غزة ولبنان"، داعيا إلى "بذل أقصى الجهود للعودة إلى المسار الدبلوماسي ومنع اندلاع حرب إقليمية شاملة".

وقصفت طائرات "إسرائيلية"، فجر اليوم السبت، أهدافا عدة في طهران ومدن إيرانية أخرى، فيما أعلنت إيران نجاح انظمة الدفاعات الجوية في التصدي لمحاولات استهداف مواقع عدة.