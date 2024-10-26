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الأردن: لم نسمح لأي طائرة عسكرية بعبور أجوائنا ونتابع التصعيد عن كثب


أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أنها لم تسمح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية، كما أكدت أنها تراقب عن كثب التصعيد الحاصل على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على إيران الليلة الماضية.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، قال مصدر عسكري أردني: إنه لم يًسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة وسلاح الجو الملكي كان يراقب الأوضاع باهتمام بالغ وعلى أهبة الاستعداد لحماية الوطن.

ودعا المصدر المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي لا تستند إلى أية حقائق.

يذكر أنه في حوالي الساعة الخامسة صباحا، سُمعت أصوات نيران الدفاعات الجوية في مناطق شرق ووسط طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات قوية في أطراف العاصمة طهران سمع دويها وهزت بعض المناطق المحيطة بالعاصمة، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الانفجارات أو الجهات المتسببة فيها حتى الآن.

وأعلنت إسرائيل بدأ هجومها على إيران في وقت مبكر من صباح يوم السبت ردا على هجومها الصاروخي الباليستي الضخم في الأول من أكتوبر.

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