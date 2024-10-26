بعد الهجوم الإسرائيلي.. إيران تصدر بيانا بشأن منشآتها النفطية وشبكات الكهرباء

أصدرت وزارة النفط الإيرانية، السبت، بياناً بشأن حالة منشآتها النفطية، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الذي وقع فجر اليوم.

وأكدت الوزارة أن كافة أنشطتها تسير بشكل طبيعي، بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية في أنحاء إيران.

وبحسب تحقيقات أجرتها وزارة النفط الإيرانية، "فلم يُلحق أي ضرر بأي من منشآت النفط في البلاد، وأن النشاط في هذه الصناعة طبيعي"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية، مهدي مقيم زادة، في تصريحات لوكالة "إرنا"، إن "شبكة الكهرباء الإيرانية في حالة طبيعية، ولم ترد أنباء عن مشاكل خاصة".