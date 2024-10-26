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حزب الله يصدر بياناً بشأن هجوم إسرائيل على إيران


اعتبر حزب الله، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، الهجوم الإسرائيلي على إيران تصعيدًا ‏خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها، فيما أشاد بنجاح القوات المسلحة الإيرانية بالتصدي الناجح لهذا ‏الهجوم الغادر.

وقال الحزب في بيان إنه "يدين بشدة العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران ويعتبره تصعيدًا ‏خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ‏ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمل معه ‏المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام".

وأضاف أن "هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية ‏العزيزة في إيران لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني.".

وأشاد الحزب بـ"نجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها بالتصدي الناجح لهذا ‏الهجوم الغادر".

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