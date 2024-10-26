حزب الله يصدر بياناً بشأن هجوم إسرائيل على إيران

اعتبر حزب الله، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، الهجوم الإسرائيلي على إيران تصعيدًا خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها، فيما أشاد بنجاح القوات المسلحة الإيرانية بالتصدي الناجح لهذا الهجوم الغادر.
وقال الحزب في بيان إنه "يدين بشدة العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران ويعتبره تصعيدًا خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمل معه المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام".
وأضاف أن "هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية العزيزة في إيران لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات للشعبين الفلسطيني واللبناني.".
وأشاد الحزب بـ"نجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها بالتصدي الناجح لهذا الهجوم الغادر".
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