موسكو تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران وتدعو لعدم استفزاز طهران

صرّحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق روسيا البالغ إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس "وعدم استفزاز إيران للخروج من دوامة العنف".

وأوضحت: "نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران ما يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار والأمن في المنطقة"، وأضافت: "من الواضح أن أسباب ذلك الجذرية تكمن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يتم حله بناء على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي يثير التوتر المتزايد والمستدام".

وتابعت، "نحث بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدة أن موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لوقف التصعيد والمواجهة".

وأكّدت، "لا بد من الكف عن استفزاز إيران وتحريضها على الرد، للخروج من دوامة عنف تفلت عن السيطرة