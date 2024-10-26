الصفحة الدولية

موسكو تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران وتدعو لعدم استفزاز طهران


صرّحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق روسيا البالغ إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس "وعدم استفزاز إيران للخروج من دوامة العنف".

وأوضحت: "نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران ما يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار والأمن في المنطقة"، وأضافت: "من الواضح أن أسباب ذلك الجذرية تكمن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يتم حله بناء على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي يثير التوتر المتزايد والمستدام".

وتابعت، "نحث بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدة أن موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لوقف التصعيد والمواجهة".

وأكّدت، "لا بد من الكف عن استفزاز إيران وتحريضها على الرد، للخروج من دوامة عنف تفلت عن السيطرة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موسكو تعرب عن قلقها إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران وتدعو لعدم استفزاز طهران
موسكو تعرب عن تضامنها مع لبنان وتعازيها لذوي الصحفيين ضحايا العدوان الإسرائيلي
إيران تستعد للرد ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا
وسائل إعلام إيرانية: لم يتم إطلق أي صواريخ على مراكز عسكرية في طهران
\"CBS News\": إسرائيل لم تستهدف المنشآت النووية أو النفطية في هجومها على إيران
إسرائيل تهاجم عدة قواعد عسكرية في إيران
الجنائية الدولية تستبدل قاضية تنظر في طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو!
قتلى وجرحى بقصف تركي لمواقع قسد الكوردية شمالي سوريا
الرئيس الروسي: لا أدري ما الانفجار الذي أحدثته تصريحاتي حول كوريا الشمالية لكن المهم أن لا تتناثر شظاياه!
قائد القوة الجوية الإيرانية: لم نكشف بعد عن جميع أسلحتنا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك