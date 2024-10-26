موسكو تعرب عن تضامنها مع لبنان وتعازيها لذوي الصحفيين ضحايا العدوان الإسرائيلي

صرّحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن تضامن روسيا مع قيادة لبنان وشعبه، وتعازيها لذوي الصحفيين "الذين قتلوا بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان"، حيث جاء في بيان الخارجية الروسية تعليقا على إستشهاد صحفيين لبنانيين بالغارات الإسرائيلية على لبنان: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في لبنان ونتقدم بخالص تعازينا إلى ذوي الصحفيين، كما نعرب عن تضامننا مع لبنان قيادة وشعبا بعد تعرضه لعدوان جديد".

وإستشهد أمس الجمعة ثلاثة صحفيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مكان إقامتهم في بلدة حاصبيا في جنوب لبنان.