وسائل إعلام إيرانية: لم يتم إطلق أي صواريخ على مراكز عسكرية في طهران

أكدت مصادر إيرانية مطلعة أنه حتى الآن لم يتم إطلاق أية صواريخ على مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني في غرب وجنوب غرب طهران، حيث أشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادرها إلى أن الأصوات التي تم سماعها ناتجة عن تفعيل الدفاعات الجوية للجيش في 3 أماكن حول طهران.

وأكد المصادر أنه "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية حول سبب سماع عدة انفجارات لاحقا".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت فجر اليوم السبت، بشكل رسمي بدأ تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، إذ ذكر الجيش في بيان: "ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل النظام في إيران ضد إسرائيل في الوقت الحالي، تنفذ قوات الدفاع الإسرائيلية ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران". كما أفادت الإذاعة أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.