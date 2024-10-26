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إسرائيل تهاجم عدة قواعد عسكرية في إيران


صرّحت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب العاصمة طهران، كانت هدفا للهجوم الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حيث ذكرت الوكالة: "أظهرت التحقيقات والمتابعة الأولية التي أجراها صحافيو وكالة فارس أن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافاً لهجوم النظام الصهيوني".

وأضافت أن "بعض الأصوات كانت مرتبطة بإطلاقات الدفاع الجوي"، مشيرة إلى أن "الاستطلاعات تظهر أن معظم الصور المنشورة في الفضاء الإلكتروني قديمة وغير جديرة بالثقة".

كما أوضحت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر إغاثية بطهران أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلا".

بالمقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة لإيران ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة، والجيش على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها.

وقالت إذاعة جيش الكيان، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، يتابعان التطورات، من مقر وزارة الأمن من الغرف المحصّنة تحت الأرض.

في ذات السياق، أشارت تقارير أمريكية إلى أن الانفجارات في إيران هي عبارة عن "بدء الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية"، إذ نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أن إسرائيل شنت ضربات جوية في إيران.

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