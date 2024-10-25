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الرئيس الروسي: لا أدري ما الانفجار الذي أحدثته تصريحاتي حول كوريا الشمالية لكن المهم أن لا تتناثر شظاياه!


صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على سؤال وجهته الإعلامية الروسية أولغا سكابييفا لبوتين عبر برنامج "60 دقيقة" على شاشة قناة "روسيا-1": هل تابعت الانفجار الذي أحدثته تصريحاتكم حول كورياالشمالية في واشنطن والغرب؟، إذ قال، "لا أدري ما حقيقة الانفجار الذي أحدثته تصريحاتي حول كوريا الشمالية لكن أمل أن لا تتناثر شظاياه بعيدا".

وأضاف بوتين، المادة الرابعة في اتفاقيتنا مع كوريا الشمالية تؤكد على الدعم العسكري المتبادل حال تعرض أي من الطرفين للعدوان. هذا قرار سيادي خاص بنا، وما إذا كنا نحتاج ذلك أم لا، فهو أمر يعود لنا. أي مناورات أو استعدادات هي أمر خاص بنا. بنفس الكيفية التي يقولون بها إن أوكرانيا "حرة" في الدفاع بمساعدة أو بدون مساعدة "الناتو".. هكذا الأمر في اتفاقيتنا الاستراتيجية مع كوريا الشمالية.

وكان بوتين قال أمس خلال مؤتمر صحفي في قازان في ختام قمة بريكس في معرض رده حول ما يروجه الغرب من مزاعم حول تواجد جنود من كوريا الشمالية يقاتلون إلى جنب روسيا على الجبهة ضد أوكرانيا: "أما بالنسبة لعلاقاتنا مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فكما تعلمون، تم التصديق اليوم، على ما أعتقد، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بيننا للتو، وهي تحتوي على المادة 4. ولم يراودنا أي شك على الإطلاق في جدية القيادة الكورية الشمالية حيال اتفاقنا".

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