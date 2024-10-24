قائد القوة الجوية الإيرانية: لم نكشف بعد عن جميع أسلحتنا

هدد قائد القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، العميد حميد واحدي، اليوم الخميس، إسرائيل، مؤكدًا "لم نكشف بعد عن العديد من الأسلحة الإيرانية".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن العميد واحدي قوله: "ليعلم الأعداء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلت إلى مستوى عال من النضج، ولم نكشف بعد عن كثير من قدراتنا وأسلحتنا"، مضيفًا "القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد بنسبة 100%".

وأوضح أن "التنسيق بين القوات المسلحة، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري الإيراني وقيادة الشرطة والباسيج، هو الرادع الرئيس ضد التهديدات".

وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، للإسرائيليين "كل ما تريد أن تطلقه، سيطلق أعداؤك النار بعدد المرات نفسه التي ستطلقها أنت، ولن تتمكن من الانتصار بهذه القصة وسنهزمك".