الرئيس الصيني يطالب بوقف شامل لإطلاق النار في غزة ومنع امتداد الحرب إلى لبنان

طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمته خلال قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية اليوم بوقف شامل لإطلاق النار في غزة، ومنع امتداد الحرب إلى لبنان، حيث ذكر الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته في الجلسة العامة لاجتماع "أصدقاء بريكس" في صيغة "أوتريتش"، "بريكس بلس" في قازان اليوم الخميس:

- من المهم تهدئة الوضع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن وتمهيد الطريق لحل الأزم وتمهيد الطريق لتسوية سياسية".

- الصين ستهتم دائما بدول الجنوب العالمي بغض النظر عن الوضع الدولي وستدعم انضمام دول الجنوب العالمي إلى "بريكس".

- الصعود الجماعي للجنوب العالمي هو علامة واضحة على التغيرات الكبيرة في العالم.

-هذا الصعود يعد حدثا عظيما في تاريخ العالم وإنجازا غير مسبوق في مسيرة الحضارة الإنسانية، حيث تتجه دول الجنوب العالمي نحو التحديث بشكل مشترك.

- مسار "بريكس" يتوافق مع التغيرات الجذرية في التاريخ.

- ينبغي لدول "بريكس" أن تكون قوة استقرار للحفاظ على السلام وإدارة الأمن العالمي وحل القضايا العالمية الملحة.

- الصين تدعو أعضاء "بريكس" إلى لعب دور توجيهي في إصلاح النظام العالمي للحوكمة الاقتصادية

- الصين تدعو دول "بريكس" إلى تعزيز الحوار ودعم بعضها البعض في اختيار طريق التحديث.