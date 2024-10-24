رئيس فنزويلا : "أين الجنائية الدولية مما يحدث بغزة ولبنان أم أنها موجهة ضد دول الجنوب العالمي فقط؟"

تساءل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في قمة "بريكس"عن دور المحكمة الجنائية الدولية في ظل ما تشهده غزة ولبنان وما إذا كانت موجهة فقط ضد دول الجنوب العالمي باستخدام وثائق مزورة".

وأضاف مادورو في كلمته خلال الجلسة العامة لقمة "بريكس" في قازن اليوم الخميس:

- أشيد بالدور الروسي في البحث الدائم عن إقامة عالم جديد خلال السنوات السابقة.

- مهام جديدة، منها إصلاح النظام النقدي العالمي أصبح ضرورة، لأن النظام الراهن لا يتحمل الإصلاحات حيث أن الدول الغربية تحاول فرض سيطرتها من خلال العملات المسيطرة على العالم.

- فنزويلا ترحب وتؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة لتوحيد نشاط "بريكس" كي تتمكن دول الرابطة من التنمية ولنتحرك نحو إنشاء نظام جديد للتسويات المالية، بينما تستغل الأنظمة المالية الراهنة كسلاح. وفنزويلا تعاني من ذلك.

- لا بد من إنشاء سلة من العملات تجمع بين العملات القوية للدول العظمى وبين حق كل دولة في استخدام عملتها المحلية.

- علينا البحث عن حلول لإنشاء اقتصاد شامل، ولا بد من تعديل نظام الأمم المتحدة، وقد أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أن كل صاروخ يستهدف كل مبنى في غزة أو في جنوب لبنان يدمر نظام الأمم المتحدة.

- أين المحكمة الجنائية الدولية مما يحدث في غزة ولبنان، أم أنها فقط موجهة لدول الجنوب العالمي باستخدام وثائق مزورة ومزعومة.

- أين حقوق النساء والأطفال، دعونا نبحث عن خطط لإصلاح الأمم المتحدة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة في وجه المتغيرات المؤلمة التي تجري حول العالم.

- العالم الذي نسعى لإنشائه قيد الولادة، و"بريكس" هي مركز هذا العالم، العالم القائم على المبادئ الإنسانية.

- فنزويلا تنتمي إلى أسرة "بريكس"، ونحن نشاطر "بريكس" أهدافه، وعلى قناعة بتلك المبادئ منذ قرنين حينما كان سيمون بوليفار يحرر شعبنا وقارتنا من أجل تحقيق توازن في العالم، وهوغو تشافيز قائدنا وزعيمنا قال إننا ننتظر هذا العالم متعدد الأقطاب، وبإمكانكم أن تعولوا على جمهورية فنزويلا البوليفارية لتحقيق أهدافكم في "بريكس".