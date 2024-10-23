تركيا تحدد المسؤول عن هجوم أنقرة

قال وزير الداخلية التركي علي بيرلي قايا في بيان، مساء اليوم الأربعاء، (23 تشرين الأول 2024)، إن أدلتنا الأولية تشير لوقوف حزب "العمال الكردستاني" خلف الهجوم الإرهابي في أنقرة.

وأفادت السلطات بأن عدد قتلى الهجوم الإرهابي في أنقرة ارتفع إلى 5 والمصابين إلى 22 مصابا جروح بعضهم خطرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي تحييد إرهابيين اثنين نفذا هجوما على شركة "توساش" في أنقرة ومقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وتوعد وزير الدفاع التركي يشار غولر بالرد بشكل موجع على الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة.

وأكد غولر أنهم سيلاحقون الإرهابيين حتى القضاء على آخرهم.

وقال وزير الدفاع: "لقد حاولوا زعزعة أمن واستقرار الشعب التركي من خلال تنفيذ هجوم دنيء على منشآت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية توساش".

وأضاف: "سنلاحق الإرهابيين حتى القضاء على آخر إرهابي وسيرى الجميع كيف سيكون لنا رد موجع على هذا الهجوم في أنقرة".

ونفذ مجهولون هجوما بأسلحة وقنابل على حرم مجمع "توساش" في قهرمان قزان بأنقرة عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي.