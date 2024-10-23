احتجاز رهائن داخل شركة الصناعات الجوية والفضائية بأنقرة والقوات التركية تنفذ انزالا جويا

تمكن عدد من المسلحين، اليوم الاربعاء، من احتجاز رهائن داخل شركة الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة.

وقالت وسائل إعلامية ان "المسلحين ويقدر عددهم بثلاثة اشخاص احتجزوا رهائن داخل شركة الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة".

وأضافت ان "هجوم المسلحين على الشركة اسفر حتى الان عن مقتل شخصين".

فيما نشرت مقاطع فيديو للقوات التركية الخاصة وهي تنفذ انزالا جويا على الشركة في محاولة لتحرير الرهائن وقتل او اعتقال المتورطين، حيث ان العملية مازالت مستمرة حتى الان.

وأكد وزير الداخلية التركي، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة آخرين كحصيلة أولية في هجوم إرهابي على مركز الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة.