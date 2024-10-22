الخارجية الروسية: استدعاء السفير الألماني لدى موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء السفير الألماني لدى موسكو ألكسندر غراف لامبسدورف، وابلاغه احتجاجها على إنشاء مقر القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي في روستوك شرقي ألمانيا.

وقالت الخارجية الروسية أنه "يتعين على واشنطن وبروكسل وبرلين أن تدرك أن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في أراضي جمهورية ألمانيا سيكون له عواقب سلبية للغاية ولن يبقى دون رد مناسب من الجانب الروسي".

وجاء في البيان: "تم استدعاء السفير الألماني في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج شديد له فيما يتعلق بإنشاء المقر الإقليمي للقيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي، بمبادرة من برلين، على أساس مقر القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي".