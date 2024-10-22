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طهران تعتبر تصريحات بايدن حول الهجوم الإسرائيلي استفزازية


اعتبرت إيران، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معرفة توقيت الهجوم الإسرائيلي "استفزازية"، إذ ذكر مبعوث إيران بالأمم المتحدة إن "تصريحات الرئيس الأمريكي حول معرفة توقيت الهجوم الإسرائيلي على إيران استفزازية ومقلقة".

وتابع، أن "تصريحات بايدن تعتبر موافقة ضمنية ودعما من واشنطن لاعتداء إسرائيلي على إيران".

 ومن الجدير بالذكر أن إيران أطلقت في الأول من تشرين الأول 2024، مايقارب ال 200 صاروخ باتجاه "إسرائيل" في رد حازم على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة السيد حسن نصر الله (قدس) والجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفروشان في غارة "إسرائيلية" استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن قبلها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

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