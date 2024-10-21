ايران تخترق العمق الإسرائيلي وتتسبب بضرر كبير .... اسرائيل تعتقل شبكة تجسس تعمل لصالح الاستخبارات الايرانية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، عن إحباط شبكة تجسس مكونة من سبعة مواطنين إسرائيليين يعملون لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وهؤلاء الأفراد، المقيمون في حيفا وشمال إسرائيل، جمعوا معلومات استخباراتية عن قواعد الجيش الإسرائيلي والبنية التحتية للطاقة.

وتم الكشف أن هؤلاء الأفراد كانوا يتلقون توجيهات من إيرانيين يُعرفون باسم "ألحان" و"أورخان"، وكانوا على علم بأن المعلومات التي يجمعونها قد تُستخدم لإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، بما في ذلك احتمال استخدامها في توجيه هجمات صاروخية.

ونفذ أعضاء الشبكة مئات المهام الاستخباراتية، بما في ذلك تصوير وتوثيق قواعد الجيش الإسرائيلي، وموانئ، ومواقع الأنظمة الدفاعية مثل "القبة الحديدية"، بالإضافة إلى محطات الطاقة.

وتم تنفيذ هذه المهام مقابل مئات الآلاف من الدولارات، التي تم تحويلها باستخدام العملات الرقمية.

وخلال التحقيق، تبين أن الشبكة "كانت تجمع معلومات عن مواطنين إسرائيليين بطلب من الإيرانيين، وفي بعض الحالات كانوا يخططون لمهاجمة أهداف معينة".

وتم القبض على بعض أعضاء الشبكة أثناء محاولتهم جمع معلومات عن مواطن إسرائيلي آخر. وأكدت مصادر في الشاباك أن "هذه العملية سببت ضرراً كبيراً لأمن الدولة"؟

وذكر مسؤولون في الشرطة أن هذا الحادث من أخطر حالات التجسس التي شهدتها إسرائيل.

ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد المتهمين في الأيام المقبلة.