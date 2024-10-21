طهران: التهديد بضرب منشآتنا النووية أمر يهدد الأمن الدولي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بإن التهديدات بضرب المنشآت النووية الإيرانية، إذ استنكر بقائي في مؤتمر صحفي "التهديدات بضرب منشآتنا النووية"، مشددا على أن "هذه التهديدات تتعارض مع القوانين الدولية وهو أمر يهدد الأمن الدولي". وأوضح بـ"أننا أبلغنا رفضنا هذه التهديدات عبر رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وبعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر، ثارت تكهنات بأن إسرائيل قد تضرب منشآت نووية إيرانية، كما هددت منذ فترة طويلة.

وأفادت مصادر لشبكة CNN الأمريكية إن الولايات المتحدة تتوقع أن تشن إسرائيل هجوما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر. وبحسب التقرير، فإن خطة الهجوم الإسرائيلية جاهزة، وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن أن العملية ستقتصر على الأهداف العسكرية، متجنبا المنشآت النفطية والنووية.

بالمقابل، ذكر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تحذر إسرائيل حتى من مجرد طرح ضرب المنشآت النووية الإيرانية كاحتمال، ووصف الأمر بأنه سيكون أمرا كارثيا إذا حدث.