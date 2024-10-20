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بوتين: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية


وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، (20 تشرين الأول 2024)، خلال لقائه مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان الوضع في الشرق الأوسط بـ"الصعب للغاية".

وشكر بوتين نظيره الإماراتي على المساعدة بحل القضايا الإنسانية في الأزمة الأوكرانية.

وأشار الرئيس الروسي إلى، أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأكد بوتين، أن "العلاقات بين روسيا والإمارات ترقى لمستوى الشراكة الستراتيجية".

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