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عراقجي: أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمراء وسنرد على أي هجوم على أهداف أو منشآتنا النووية


 

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، بإن أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمراء ولن نتركه دون رد، مشيرا إلى أن اندلاع حرب شاملة سيجر الولايات المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني الذي قام بجولة إقليمية خلال الأسابيع الماضية، أن طهران سترد على أي هجوم على أهداف إيرانية أو منشآتها النووية.

وبيّن عراقجي "لقد حددنا جميع أهدافنا في إسرائيل وإذا هاجمتنا سنرد بالمثل ونقصف هذه الأهداف"، ولفت إلى أنه "إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك".

كما ذكر عراقجي، في حديث لقناة NTV التركية في اسطنبول، إن إيران مستعدة لكل الاحتمالات، وقد قامت بكافة الاستعدادات لمواجهة هذا الهجوم. وأضاف أنه إذا هاجمت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية فإنه سيواجه رد فعل مماثل.

وتابع وزير الخارجية الإيراني "لقد حددنا جميع الأهداف في إسرائيل، ونحن لا نؤخر ذلك، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا أيضا. وستتلقى إسرائيل ردا متناسبا على أي هجوم ضد إيران".

وأكد عراقجي أن "عملية الوعد الصادق 2" لم تهاجم منشآت اقتصادية أو مدنيةفي إسرائيل بل استهدفت منشآت عسكرية فقط. الآن حددنا جميع أهدافنا هناك وسيتم تنفيذ نفس الهجوم على أهدافهم.

وفي شأن الدعم الأمريكي لتل أبيب، قال عراقجي، إنه لا يمكن لإسرائيل أن ترتكب جرائم في غزة ولبنان من دون دعم أمريكا. وجميع الأسلحة المستخدمة هناك تأتي من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لإيران فإن أمريكا هي حليفة للصهاينة، وإذا حدثت حرب واسعة النطاق في المنطقة فسوف تنجر إليها الولايات المتحدة، ونحن لا نريد ذلك على الإطلاق".

بالمقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الأحد، إن جميع الاستعدادات في إسرائيل لضرب إيران اكتملت وإن الهجوم سيكون كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار الرد الإيراني المحتمل.

وأشارت المصادر، وفق الصحيفة العبرية، إلى أن المجلس الوزراي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيناقش اليوم الأحد ضرب إيران واستمرار الحرب في لبنان وتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وأكدت أن "الافتراض في إسرائيل هو أن إيران سترد على الهجوم، وهناك استعدادات بالفعل لذلك".

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