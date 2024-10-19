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الرئيس الصيني يتحدث عن تحديث مهم يتعلق بقدرات الجيش الصيني


شدّد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، على ضرورة زيادة القدرات القتالية الحقيقية للقوات الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حيث ذكر التلفزيون المركزي الصيني اليوم، بأن شي جين بينغ زار في وقت سابق أحد ألوية القوات الصاروخية لجيش التحرير الشعبي وألقى خطابا أمام قواته.

ونقلت القناة عن شي جيم بينغ قوله: "من الضروري تعزيز القدرات القتالية الفعلية إلى جانب قدرات الردع الاستراتيجي، وتنفيذ المهام المختلفة التي حددتها الحزب والشعب بحزم".

وأكد شي جين بينغ أيضا على الحاجة إلى تعزيز التدريب القتالي بشكل شامل، وتعزيز القدرة القتالية، وضمان الحماية الفعالة للأمن الاستراتيجي الوطني والمصالح الأساسية، والتكيف مع التغيرات في الأشكال والأساليب الحديثة للحرب.

ودعا شي جين بينغ في وقت سابق إلى بناء نظام حديث للنظرية العسكرية يتمتع بخصائص صينية، وكذلك شدد على ضرورة  تعزيز التدريب القتالي للقوات بشكل شامل وزيادة فعالية جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأكد شي أن تحديث النظرية العسكرية يشكل جزءا مهما من الجهود المبذولة لتحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، ويمهد الطريق لبناء جيش قوي.

ودعا شي إلى بذل الجهود لتحسين التصميم رفيع المستوى لابتكارات النظرية العسكرية إلى الحد الأمثل، وتحسين نمط البحث ذي الصلة، وتعزيز تطبيق النظرية العسكرية، من أجل توفير الدعم العلمي والتوجيه العلمي اللازمين للارتقاء بالقوات المسلحة الصينية إلى المعايير الدولية بشكل أسرع.

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