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في أول تعليق لسماحة السيد الخامنئي (دام ظله) حول استشهاد السنوار


ذكر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران سماحة السيد علي الخامنئي ( دام ظله) إن استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن يوقف "محور المقاومة"، مؤكدا أن حماس "حية وستبقى حية" رغم استشهاده.

وأوضح سماحة السيد الخامنئي  في بيان نعيه للسنوار اليوم السبت "لا ريب في أن فقده مؤلم لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدما مع استشهاد شخصيات بارزة".

وجاء في بيان الخامنئي "التحق المجاهد البطل، القائد يحيى السنوار، برفاقه الشهداء. كان رمزا بارزا للمقاومة والجهاد، وقد صمد بعزيمة فولاذية في وجه العدو المعتدي والظالم، ووجه له صفعة بحكمة وشجاعة، مخلدا في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي يستحيل تعويضها، ثم ارتقى إلى معراج الشهداء بعزة وشموخ".

وأضاف "أن شخصًا مثله، قضى عمره في مواجهة العدوّ الغاصب والظالم، لا تليق به خاتمة سوى الشهادة. ولا ريب في أن فقده مؤلمٌ لجهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدما مع استشهاد شخصيات بارزة مثل الشيخ أحمد ياسين، وفتحي الشقاقي، عبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل هنية، ولن تشهد أدنى توقف مع استشهاد السنوار".

وأكد سماحة السيد الخامنئي في بيانه "سنبقى إلى جانب المجاهدين والمناضلين بكل إخلاص، كما في السابق، بتوفيق من الله وعونه". واختتمه بالقول "أبعث التهاني باستشهاد أخينا يحيى السنوار، إلى عائلته، ورفاقه في الجهاد، وجميع المولهين بالجهاد في سبيل الله، وأعزي بفقده".

ونشر موقع السيد المرشد الأعلى الإلكتروني مقطع فيديو لاجتماع نادر مع السنوار يعود تاريخه إلى عام 2011، وحينها كان السنوار عضوا في وفد للحركة الإسلامية الفلسطينية بقيادة هنية إلى طهران.

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