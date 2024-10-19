وزير الخارجية الإيراني: يجب محاسبة من يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن "أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران يجب أن يحاسب"، وذلك في رد على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس خلال تواجده بألمانيا، حيث ذكر عراقجي في تغريدة عبر منصة "إكس" إن "أي أحد يعلم أو يفهم كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران، أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة، من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس إن لديه تفاصيل عن كيفية وموعد رد إسرائيل المتوقع على الهجوم الصاروخي الإيراني وذلك في ختام زيارته القصيرة لألمانيا.

وقبل صعوده الطائرة الرئاسية في ختام زيارته لألمانيا مساء الجمعة قال بايدن ردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان لديه فهم لما ستفعله إسرائيل ردا على الهجوم، ومتى سيحدث هذا الرد. قال بايدن "نعم بالتأكيد"، بحسب ما نقلت قناة "CBS News" الأمريكية. وعندما سئل عما إذا كان سيشارك هذه المعلومات، أجاب الرئيس الأمريكي بإيجاز: "لا أبدا".

وكان بايدن قد زار برلين أمس الجمعة للقاء حلفاء أوروبيين بارزين لبحث قضايا ملحة مع اقتراب موعد الانتخابات في الولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن إيران شنت في الأول من أكتوبر الجاري، هجوما صاروخيا على إسرائيل يعد الثاني من نوعه في تاريخ البلدين. وقالت إيران إن الهجوم جاء ردا على اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بطهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وأحد قادة الحرس الثوري ببيروت.

وأكدت الحكومة الإيرانية أن "ما حدث في عملية الوعد الصادق الثانية كان جزءا صغيرا من قوة إيران التي تنصح العدو بألا يلعب بالنار ويمزح مع إيران"، مشددة على أن "إيران لم تبدأ حربا قط ضد أي دولة ولديها القدرة على الدفاع عن نفسها بعزيمة عالية وهي لن تتردد ولن تتسرع في الرد بل سترد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين".