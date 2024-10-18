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البرلمان الإيراني يفند ما نسب من تصريحات نُسبت إلى رئيسه بخصوص لبنان


أكد البرلمان الإيراني، أن طهران تدعم كل ما توافق عليه الحكومة اللبنانية والمقاومة لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، نافيا ما نسب إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وأكد البيان أن "ما نسب إلى قاليباف، من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح تماما"، مشيرا إلى أن "مواقفه بشأن التطورات الجارية في لبنان لم تختلف عن تلك التي عبر عنها في كلمته بالجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وخلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وأيضا خلال مقابلاته مع وسائل الإعلام".

وأفاد بأن "هذه المواقف كانت واضحة وصريحة، وتتمثل في أن إيران تدعم كل ما يقره الشعب اللبناني وحكومته والمقاومة لتحقيق هدنة دائمة. هذا هو الموقف الذي تم التأكيد عليه أيضا في لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي".

وأضاف البيان: "من الطبيعي ألا يتوهم أي طرف أنه يمكن التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة دون موافقة المقاومة. بناء على ذلك، يمكن أن تكون إيران مستعدة للتعاون مع أوروبا لدعم أي هدنة تحظى بموافقة المقاومة والحكومة اللبنانية".

 

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