موسكو تحذر إسرائيل من توجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، ان موسكو حذرت إسرائيل من توجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، "تتبادل موسكو وجهات النظر مع إيران بشأن الوضع في الشرق الأوسط".

وفي سياق ذي صلة، قال أحمد شديد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنه "بات واضحًا من اليوم أن قواعد اللعبة ما بين إسرائيل وإيران مبنية على الاعتبار للدول، وأن إسرائيل قد تنازلت إلى حد كبير عن أهدافها العليا والاستراتيجية والمتمثلة بتدمير المشروع الإيراني وكذلك القضاء على حزب الله، لذلك نحن نستمع اليوم إلى تصريحات إسرائيلية تتحدث عن كيلو أو اثنين كيلو متر بداخل الأراضي اللبنانية أصبح هدفًا إسرائيليًا".

وأضاف "شديد"، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "إسرائيل اليوم تتراجع عن خطة أو فكرة تدمير المشروع النووي وكذلك الابتعاد عن استهداف المحطات المدنية الحيوية كالغاز والنفط وما إلى ذلك، وحصر أهدافها بمسألتين، المسألة الأولى قواعد عسكرية، والمسألة الثانية وصفها الإعلام الإسرائيلي بمراكز قيادة للحرس الثوري وللحكومة أو للنظام في إيران".