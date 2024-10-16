عراقجي يبحث مع نظيره الفرنسي آخر التطورات في المنطقة ويحذر إسرائيل من "أي مغامرات جديدة"

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، إذ حذرعراقجي خلال اتصال هاتفي مع بارو مساء أمس الثلاثاء من "أي مغامرات جديدة لإسرائيل".

وأكد خلال المحادثة الهاتفية على "ضرورة وقف العدوان الصهيوني على لبنان".

ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى "إزالة العوائق التي يضعها الكيان الصهيوني وإيجاد مسيرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية"، في إشارة إلى الوضع الصعب للاجئين.

وكان عراقجي قد حذر في الأيام الاخيرة في محادثات هاتفية مع مسؤولين أوروبيين والأمين العام للأمم المتحدة من "أي مغامرة من جانب الكيان الصهيوني" وأعلن "استعداد إيران الكامل لرد حاسم ومؤلم يجعل الكيان الصهيوني الغاصب يندم على أي حماقة يرتكبها".