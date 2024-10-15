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أستراليا تحث مواطنيها على مغادرة إسرائيل فورا!


حذرت أستراليا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وحثت الأستراليين هناك على المغادرة فورا ما دامت الرحلات الجوية متاحة،إذ ذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في منشور على منصة "إكس" في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن "الحكومة الأسترالية لديها مخاوف جدية من أن الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قد يتدهور بسرعة".

وأشارت الحكومة الأسترالية في تحذيرها، إلى أن "التهديد بشن هجمات عسكرية ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة لا يزال قائما".

وقلصت بعض شركات الطيران أو أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل، بعد أن أدى تصعيد الصراع بينها وبين "حزب الله" اللبناني إلى إغلاق المجال الجوي.

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