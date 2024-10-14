وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1765 عسكريا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1765 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أن قوات "الغرب" الروسية عززت مواقعها في مقاطعة "خاركوف" وصدت هجومين للقوات الأوكرانية، وحسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 3 هجمات، وتم القضاء على 1765 عسكريا ".

وأضاف البيان أنه تم أيضا، إسقاط صاروخ و25 مسيرة وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات ومستودعات ذخيرة"