إيران توقف تبادل الرسائل "غير المباشرة" مع أمريكا

صرّح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، عن توقف تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وذلك على خلفية الأوضاع في المنطقة، إذ ذكر عراقجي في حديثه للتلفزيون الإيراني من العاصمة العُمانية مسقط التي وصلها صباح اليوم، "بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة توقفنا عن تبادل الرسائل غير المباشرة مع أمريكا".

وأضاف: "زيارتي إلى مسقط جاءت بهدف حل مشاكل المنطقة وقد سعينا في الفترة الماضية إلى إبقاء قنوات التواصل وتبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة بهدف التفاوض"، حيث بيّن عراقجي: "هذا التبادل للرسائل كان موجودًا حتى في الحكومة الإيرانية السابقة (حكومة إبراهيم رئيسي)، وكان طريق مسقط طريقًا معروفًا للاتصال غير المباشر بين إيران وأمريكا".

وتابع عراقجي: "هذا الطريق حاليًّا وبسبب الظروف الخاصة بالمنطقة، لا نرى أساسًا لهذا الحوار حتى نجتاز الأزمة ومن ثم نتخذ قرارًا".

وأوضح، "في هذه الزيارة إلى مسقط لم يتم نقل رسالة إلى الولايات المتحدة، وقد أعلنت مواقف إيران خلال زيارتي للدول في المنطقة وقد وصل موقفنا لجميع الدول بما فيها أمريكا".