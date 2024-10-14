بوريل: دول الاتحاد الأوروبي استغرقت وقتا طويلا لإدانة اعتداء إسرائيل على قوات \"اليونيفيل\" في لبنان

صرّح مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإن دول الاتحاد استغرقت وقتا طويلا لإدانة اعتداء إسرائيل على قوات "اليونيفيل" الدولية في جنوب لبنان، إذ أكد بوريل أن "مهاجمة قوات الأمم المتحدة في لبنان أمر غير مقبول على الإطلاق".

كما جدد جوزيب بوريل، مع وزير خارجية بريطانيا الدعوة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط".

من جانب آخر لفت بوريل لدى وصوله إلى اجتماع رؤساء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: إلى وجود "خلافات جدية بشأن مسألة وقف إمدادات الأسلحة، وعلى العكس من ذلك، يؤيد عدد من دول الاتحاد الأوروبي زيادة الإمدادات. سنناقش هذا الأمر، لكن من غير الممكن التوصل إلى حل لهذه المشكلة".