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مسؤولون أمريكيون لـ"إن بي سي نيوز": إسرائيل حددت أهدافها في الرد على إيران


صرح مسؤولون أمريكيون لشبكة "إن بي سي نيوز" بأن إسرائيل حددت ما ستستهدفه في ردها على الهجوم الإيراني الأخير مشيرين إلى أن الرد سيشمل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة الإيرانية.

وقال المسؤولون للشبكة: "حددت إسرائيل ما ستستهدفه في ردها على الهجوم الإيراني"، مشيرين إلى أن الرد الإسرائيلي "سيشمل أهدافا في البنية التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة الإيرانية".

ووفقا لـ"إن بي سي نيوز"، "ليس هناك ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف المنشآت النووية أو ستنفذ عمليات اغتيال، لكن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن الإسرائيليين لم يتخذوا قرارا نهائيا بشأن كيفية وتوقيت التحرك لكن الضربة قد تحدث في أي وقت".

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت لشبكة "سي إن إن" يوم أمس السبت بأن الحكومة الإيرانية انخرطت في جهود دبلوماسية عاجلة مع دول في الشرق الأوسط لقياس ما إذا كان بإمكانها تقليص نطاق الرد الإسرائيلي على هجومها الصاروخي كما تسعى أيضا في حال فشل الجهود لتقليص نطاق الرد الإسرائيلي إلى المساعدة على "حماية طهران" حسب ما ذكرته المصادر.

ويوم الجمعة الماضي قال مسؤول إسرائيلي للشبكة، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية الرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة تتشاور مع إسرائيل حول كيفية تخطيطها للرد على إيران، وأوضح مسؤولون أمريكيون أنهم "لا يريدون أن تستهدف إسرائيل المواقع النووية الإيرانية أو حقول النفط"

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