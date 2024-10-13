منفّذ الرد على اسرائيل.. أول تعليق للعميد الإيراني الذي أرهب تل أبيب

أعلن القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، أن بلاده تمتلك الجهوزية الكاملة لمواجهة أي اعتداء اسرائيلي برد قاس.

وأعرب العميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري، عن امتنانه في رسالة ردا على الرسائل التي أرسلها المسؤولون العسكريون والشعب الإيراني بعد تنفيذ عملية الوعد الصادق الثانية ضد إسرائيل مطلع الشهر الجاري.

وقال حاجي زاده في رسالته "، إن "القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستعدة ويقظة وأعينها مفتوحة على العدو، بحيث أنه في حالة حدوث أي خطأ من قبل أعداء هذه الحدود والأرض، سيتم الرد القاسي والمؤسف على وسيتم تدمير العدو".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن العملية الناجحة "وعد الصادق 2" التي تم تنفيذها بهدف الحد الأدنى من معاقبة النظام الصهيوني الشرير والمجرم باستشهاد ضيف بلدنا العزيز الدكتور إسماعيل هنية، بقرار إجماعي من مسؤولي النظام الإسلامي في الجمهورية الإيرانية، وتمت موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي للبلاد والدعم المتواصل من رئيس الجمهورية وموافقة وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة (علي خامنئي)".

وتابع "إن القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، التي ترتدي الزي الأخضر، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستعدة ويقظة وأعين مفتوحة، وتحذر من أي خطأ من قبل أعداء هذه الحدود والمنطقة، وسنقوم برد قاس ومؤسف على جسد العدو المتحلل".