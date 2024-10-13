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"الناتو" يحذر من انقطاع إمدادات النفط بسبب المواجهة بين إيران وإسرائيل


وجه القائد السابق لقوات "الناتو" البحرية الأدميرال جيمس ستافريديس، اليوم الاحد، تحذيرا من سيناريوهات سيئة للمواجهة بين إيران وإسرائيل، بينها انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وقال ستافريديس في تصريحات إذاعية، حول تأثير الصراع المشتد في إسرائيل، إلى إن التوترات المتصاعدة في المنطقة "يمكن أن توقف إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "نحن نمر في اللحظة الخطيرة، تماما مثل الأيام التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية، يضاف إليها تصاعد التوتر الاستراتيجي مع الصين في منطقة المحيط الهادئ".

وأردف: "هذا الاضطراب الهائل في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، والذي يمكن أن يتطور لأسوأ السيناريوهات، وعندما نجمع كل التوترات في العالم مع بعضها فإنها تشكل لحظة مضطربة بقدر ما يمكن أن تجدها عند العودة إلى فترة أواخر ثلاثينيات القرن الماضي".

وعبّر ستافريديس عن أمله في أن "يساعد الرئيس الأمريكي القادم في منع المزيد من الصراعات القاتلة وتعزيز شكل من أشكال السلام في الشرق الأوسط".

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