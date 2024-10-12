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رئيس مجلس الشورى الإيراني يزور موقع أعنف غارة إسرائيلية في بيروت


زار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، برفقة اثنين من نواب حزب الله موقع الغارة الإسرائيلية الأعنف التي استهدفت قلب بيروت أول أمس الخميس وأسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل، على ما أفاد مصور في وكالة فرانس برس.

وكان مصدر مقرّب من حزب الله أفاد وكالة فرانس برس الجمعة بأن الضربة مساء الخميس استهدفت القيادي في حزب الله وفيق صفا الذي لا يزال مصيره مجهولا.

وتأتي زيارة قاليباف بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني لبيروت، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية في شكل يومي على لبنان.

وأكد قاليباف، في تصريح مقتضب من أحد مواقع الاستهدافات الإسرائيلية "نقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني وسنقدّم كل ما نستطيع من العون". 

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران "سنقدم كل ما نستطيع من العون للشعب اللبناني ونتمنى ان ينتصر".

وكان قاليباف وصل اليوم إلى بيروت، حيث استقبله رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في السرايا. 

وقال ميقاتي خلال لقائه قاليباف: "إن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه. 

 

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