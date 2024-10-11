وسائل إعلام امريكية : ترامب يطلب طائرات عسكرية قبل انتهاء الحملة الانتخابية بسبب تهديد مزعوم من إيران

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله، وتجمعاته، ومعدات عسكرية لحركته بسبب تهديد مزعوم من إيران.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر ورسائل بريد إلكتروني حصلت عليها، أن حملة دونالد ترامب، طلبت طائرات عسكرية لتنقل ترامب في الأسابيع الأخيرة من الحملة، ووسعت القيود على الرحلات الجوية فوق مساكنه وتجمعاته، ووضعت زجاجًا مضادًا للرصاص مسبقًا في سبع ولايات متأرجحة (غير محسومة) لاستخدامه في مسار الحملة الانتخابية، وقدمت مجموعة من المركبات العسكرية، لنقل ترامب.

وتأتي الطلبات بعد إبلاغ مستشاري حملة ترامب بأن إيران لا تزال تخطط لقتله".

وقالت مصادر للصحيفة أن ترامب وحملته أصيبوا بخيبة أمل، من الخدمة السرية الأمريكية في الأشهر الأخيرة.

وأضافت المصادر أن جهاز الخدمة السرية عزز مراراً وتكراراً إجراءات الأمن الخاصة بترامب، لكن "ليس إلى المستويات" المطلوبة للحملة.