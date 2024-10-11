بعد إسبوعين.. العثور على جثمان قائد في الحرس الثوري اغتيل مع الشهيد الخالد السيد حسن نصرالله رضوان الله تعالى عليه

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، (11 تشرين الأول 2024)، عن العثور على جثمان العميد في الحرس الثوري الشهيد (عباس نيلفروشان) الذي اغتيل في الغارة الإسرائيلية التي استهدف الأمين العام لحزب الله لبنان الشهيد الخالد السيد حسن نصر الله نهاية الشهر الماضي.

وكانت طائرات إسرائيلية، قد شنت هجوماً عنيفاً على الضاحية الجنوبية ببيروت، في 27 من أيلول الماضي، واغتيل فيها الشهيد نصر الله وقادة من حزب الله بالإضافة الى العميد في الحرس الثوري الشهيد (عباس نيلفروشان).

وقالت إسرائيل ان الهجوم نُفذ بواسطة طائرات مقاتلة وألقت قنابلَ ثقيلة خارقة للحُصون، يزيد وزنها على 2000 طن، أدَّت إلى تدمير 6 مباني كليًا في ضاحية بيروت.