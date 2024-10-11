الصفحة الدولية

هجوم جديد من الدعم السريع على مصر


هاجم مستشار قائد قوات "الدعم السريع" في السودان الباشا طبيق مصر وقال إنه "حان الوقت لإيقاف كل الصادرات السودانية إليها"، وأن "الخيارات مفتوحة للتعامل مع الملف المصري".

وأضاف طبيق في منشور عبر منصة "إكس" أن وصف الخارجية المصرية لقوات الدعم السريع بالـ"مليشيا"، في بيانها للرد على اتهام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمصر بالتدخل في حرب السودان، "يؤكد الحقد الدفين الذي تضمره مصر ضد قوات الدعم السريع".

وأشار طبيق، إلى أن مصر "كشفت عن وجهها الحقيقي وتدخلها السافر في السودان، وأن ما قامت به من تدمير للبنى التحتية من مصانع وجسور ومؤسسات مدنية للدولة السودانية يعتبر امتدادًا طبيعيًا لموقف مصر تجاه السودان عبر التاريخ"، حسب قوله.

ونفت مصر الاتهامات الصادرة عن قائد قوات الدعم السريع، الذي يخوض حربًا ضد الجيش منذ إبريل العام الماضي، بأن جيشها يتدخل في النزاع.

وفي تسجيل مصور اتهم قائد قوات الدعم السريع حميدتي سلاح الجو المصري بتنفيذ ضربات استهدفت قواته قرب جبل موية جنوب الخرطوم، كما اتهم مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مع استمرار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش، وتابع، "الآن تقاتلنا مصر" التي اتهمها بأنها واحدة من 6 بلدان، بينها إيران، تتدخل في النزاع.

بالمقابل، رفضت الخارجية المصرية في بيان صدر مساء الأربعاء اتهامات حميدتي، وجاء في البيان "تنفي وزارة خارجية جمهورية مصر العربية المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق".

وأضاف البيان "وإذ تنفى جمهورية مصر العربية تلك المزاعم، فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع".

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